Ташкент, , 09:52 — REGNUM Кредитные соглашения на сумму $150 млн подписали министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, сообщили в пресс-службе узбекистанского министерства.

Стороны провели переговоры в режиме видеоконференции. Средства будут направлены на развитие электроэнергетического сектора и строительство водовода в Музрабадском районе Сурхандарьинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский банк реконструкции и развития разработает сценарий трансформации узбекистанских банков «Асака» и «Алокабанк». Вопрос обсуждался на встрече представителей Центробанка Узбекистана и ЕБРР.

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