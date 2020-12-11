Уфа, , 09:52 — REGNUM Башкирия и Казахстан планируют реализовать совместный проект по строительству оптово-распределительных центров. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на встрече премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова с делегацией из Казахстана в ходе Международной недели бизнеса-2020 в Уфе.

По словам Назарова, для Башкирии Казахстан является ближайшим соседом и основным партнером, с которым есть большой нереализованный потенциал сотрудничества. Правительство Башкирии заключило с несколькими регионами Казахстана соглашения о сотрудничестве. Помимо этого, планируется открытие представительства Башкирии в городе Нур-Султане. Это даст возможность укрепить торгово-экономические связи между республикой и Казахстаном. Сообщается, что по результатам прошлого года Казахстан занял четвертое место во внешнеторговом обороте Башкирии. А с января по сентябрь текущего года взаимный товарооборот составил порядка $221,8 млн: экспорт составил $207,2 млн, а импорт — $14,6 млн. При этом строительство оптово-распределительных центров может стать толчком в развитии торгово-экономических отношений между Башкирией и Казахстаном.

По словам советника-посланника посольства Казахстана в РФ Нуржана Каджиакбарова, в Казахстане есть интересы и ниши, которые смогут обеспечить поставками и производителей Башкирии, тем самым можно будет продвигать башкирские товары в Казахстане. Этим направлением является логистическая инфраструктура и оптово-распределительные центры, которые выполняют функцию хабов, через которые идут потоки импорта и экспорта. При этом Башкирия имеет выгодное расположение с точки зрения логистики: через нее проходят три федеральные трассы, а на расстоянии 500 километров расположены шесть городов-миллионников.

Отмечается, что помимо этого, Башкирия и Казахстан намерены развивать сотрудничество в сфере образования, промышленности и культуры.

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