Москва, , 09:51 — REGNUM В 2021 году японский автопроизводитель Suzuki выведет на российский рынок специальную версию кроссовера Vitara. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Этот кроссовер станет единственной моделью, которую компания планирует привезти в Россию в следующем году. Однако подробностей об этой новинке не сообщают.

Стоит отметить, что в прошлом месяце дилеры Suzuki продали в РФ всего 855 автомобилей. Это на 8% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Всего за одиннадцать месяцев российские автолюбители купили 7083 автомобиля японского бренда, что на 8% больше, чем в прошлом году.

На данный момент компания продаёт в России всего три модели: Suzuki SX4, Jimny и Vitara.

Ранее стало известно, что компания Suzuki планировала вывести на российский авторынок ещё одну модель — Ignis. Однако пандемия повлияла на эти планы. Поэтому в 2021 году модель Ignis в России не появится.

Читайте также: Компания Suzuki представила мотоцикл GSX-R150