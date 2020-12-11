Челябинск, , 09:42 — REGNUM В общественном транспорте Челябинска может подешеветь проезд. Об этом пишут СМИ.

Как отметил на брифинге преподаватель кафедры «Автомобильный транспорт» Южно-Уральского госуниверситета Кирилл Мячков, это станет возможно в результате внедрения новой транспортной схемы. Речь идёт о проездном на три вида транспорта. С нынешних 2200 рублей на месяц он может подешеветь на порядка 60%.

Такого результата надеются достичь к 2024 году. При этом, по замыслу разработчиков концепции, проездные будут действовать уже в 100% маршрутах.

Отметим, в Екатеринбурге тоже ждут снижения стоимости проездных. Правда, пока реформа общественного транспорта города отложена.