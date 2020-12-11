Горно-Алтайск, , 09:33 — REGNUM Депутаты Заксобрания Республики Алтай приняли во втором чтении законопроект о республиканском бюджете на 2021 и на плановый период 2022—2023 годов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Эл Курултая, документ поддержали 34 парламентария, против высказались 4.

По словам министра финансов республики Ольги Завьяловой, с момента принятия законопроекта в первом чтении, бюджет вырос более чем на 3,5 млрд рублей благодаря средствам из федерального бюджета. В результате объём доходов в 2021 году составит 25,1 млрд рублей, расходы — более 25,2 млрд. В 2022 и 2023 годах доходы планируются в около 22,6 млрд рублей, расходы составят 22,7 млрд и 21,65 млрд рублей соответственно.

«Целевая финансовая помощь составляет 8 млрд руб. Это субсидии — 4,6млрд руб., субвенции на исполнение переданных полномочий и иные межбюджетные трансферты — 1,751млрд руб., основная часть приходится на индивидуальную программу социально-экономического развития региона», — отметила министр.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайский парламент принял бюджет республики на 2021 год в первом чтении