Москва, , 09:30 — REGNUM Правительство России направит 464 млн рублей на улучшение инфраструктуры в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарии. Об этом 11 декабря сообщает официальный сайт правительства России.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выделенные средства должны частично покрыть расходы на создание объектов в индустриальном парке «Синергия» (он расположен на территории ОЭЗ). Речь идёт о строительстве распределительных подстанций, подведении инженерных сетей. Планируется, что созданная инфраструктура привлечёт в ОЭЗ новых резидентов. Так, в 2026 году в «Алабуге» хотят создать 400 высококвалифицированных рабочих мест.

Сейчас в ОЭЗ работают 33 предприятия, в том числе производители техники различного назначения.