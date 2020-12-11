Москва, , 09:30 — REGNUM По итогам ноября 2020 года на российском авторынке было продано 1030 новых машин Volvo — на 7,4% больше, чем в ноябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Volvo Car Russia.

Логотип Volvo Michael Sheehan

С января по ноябрь 2020 года реализация Volvo в России сократилась на 10,4%, до 6899 экземпляров.

Самым продаваемым автомобилем шведской марки на российском авторынке в ноябре 2020 года стал полноразмерный кроссовер ХС90. За месяц было продано 378 экземпляров этой модели — на 72,8% больше, чем в прошлом году.

На второй строчке оказался среднеразмерный кроссовер ХС60, чьи продажи в ноябре, наоборот, сократились на 12,5%, до 322 экземпляров.

Третье место занял универсал Volvo V60 Cross Country. За отчетный период в России было продано 125 экземпляров этой модели — это почти сопоставимо с показателем продаж прошлого года.

Напомним, в конце ноября 2020 года было зафиксировано подорожание автомобилей Volvo в России. Оно составило от 50 до 200 тыс. рублей.

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