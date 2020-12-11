Чита, , 09:19 — REGNUM Депутаты Читы сегодня, 11 декабря, приняли в первом чтении бюджет столицы Забайкалья на 2021 год и плановый период 2022, 23 годов. Как сообщает официальный телеграм-канал городской мэрии, на 2021 год главный финансовый документ города рассчитан по доходам в размере 5 434,3 млн. рублей. Расходам — в сумме 5 698,1 млн. рублей, с дефицитом бюджета в размере 263,8 млн. рублей (9,9%).

Что касается доходов, то общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа на 2021 год прогнозируется в объеме 2 651,8 млн. рублей или 98,8 процента к оценке исполнения 2020 года, то есть, с уменьшением на 33,3 млн. рублей.

По словам первого заместителя руководителя администрации Читы Андрея Гренишина, сказались дальнейшая приватизация объектов налогообложения, уменьшение поступлений земельного налога, уменьшение поступлений по налогам на совокупный доход, в связи с отменой в 2021 году режима налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с федеральным законодательством и уменьшение поступлений от штрафных санкций.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2021 год налоговые доходы составляют 86,9 процентов, неналоговые доходы — 13,1 процентов. Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в 2021 году составят 2 782,5 млн.рублей.

При этом, как было отмечено на заседании Думы, точный объем безвозмездных поступлений определится лишь после того, как будет принят бюджет Забайкальского края. Вследствие этого в бюджет Читы в начале 2021 года будут вноситься изменения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, что касается проекта бюджета Забайкальского края на 2021 г., то несмотря на все сложности, связанные с кризисом, последовавшим после мировой эпидемии коронавируса, он будет социально направленным.

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