Кемерово, , 09:17 — REGNUM В Кемеровской области внесены изменения в действие мер против распространения коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«До 27 декабря организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг организациями общественного питания разрешаются с 6:00 до 00:00 (ранее действовало ограничение до 23:00 минут)», — уточняет оперштаб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе режим повышенной готовности продлили до 27 декабря.

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Напомним, что за прошедшие сутки в регионе выявлено 173 новых случая заражения коронавирусом.

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