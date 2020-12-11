Москва, , 09:12 — REGNUM Сегодня, 11 декабря, Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Коммерческий банк «ФинТех» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

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ЦБ отмечает, что банк специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в интернете.

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По величине активов кредитная организация занимала 241-е место в банковской системе РФ. В банке назначена временная администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 11 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО Банк «Онего» (г. Петрозаводск, Карелия).

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