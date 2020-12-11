Москва, , 09:08 — REGNUM В первом полугодии 2021 года цены на жильё в России вырастут на 1,1%. Как подсчитали в Минстрое РФ, норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по стране составит 49 173 рубля. Это на 539 рублей больше, чем по сравнению со вторым полугодием 2020 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект приказа федерального ведомства, который, по словам источников издания, должен быть подписан до конца текущего года.

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Отмечается, что рыночная стоимость определена для каждого из 85 субъектов страны. Так, самой дорогой недвижимость будет в Москве и регионах Дальневосточного федерального округа. Здесь рост составит от 8 тыс. до 9,5 тыс. рублей за квадратный метр.

При этом в 34 субъектах России цены на недвижимость останутся прежними. В их числе Тува, ХМАО, Башкирия, Карелия, Адыгея, Калмыкия, Крым, четыре республики Северного Кавказа, а также Краснодарский край, Ростовская, Ульяновская, Владимирская и Белгородская области.

Упадут цены на жильё только в одном субъекте России. Так, в 2021 году, по подсчётам аналитиков, в Бурятии стоимость квадратного метра снизится с 78,18 до 61,26 тыс. рублей, считают чиновники.

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Самыми низкими цены на жильё в 2021 году будут в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области. В этих регионах, по подсчётам специалистов, стоимость квадратного метра составит от 31,5 тысячи рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Аналитического центра ДОМ. РФ, за девять месяцев 2020 года совокупный рост цен на первичном рынке составил 10%. За вычетом инфляции рост цен составил 7,4%.

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