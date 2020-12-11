Москва, , 08:50 — REGNUM С января по октябрь 2020 года в России самым приобретаемым юрлицами новым автомобилем был Volkswagen Polo. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За отчётный период корпоративные клиенты купили 10,1 тыс. моделей Polo.

На втором месте разместилась отечественная модель Lada Largus с результатом 10 тыс. проданных экземпляров. На третьем месте в модельном рейтинге находится «японец» — Toyota Camry. Здесь продажи составили 6,3 тыс. экземпляров.

На четвёртом и пятом местах соответственно расположились корейская KIA Rio (6 тыс. ед.) и Renault Logan (5,6 тыс. ед.).

Напомним, по итогам января — октября текущего года корпоративные клиенты в России приобрели порядка 164 тыс. новых легковых автомобилей, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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