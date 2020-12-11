Москва, , 08:32 — REGNUM По итогам первых десяти месяцев 2020 года корпоративные клиенты в РФ приобрели около 164 тыс. новых легковых машин — на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

По данным агентства, на долю купленных юрлицами машин приходится 14% от общего числа купленных в России автомобилей. Самой популярной маркой авто у юрлиц в отчётный период стала Lada. Машины этого бренда купили почти 26 тыс. юрлиц, что на 1% меньше, чем год назад.

На втором месте по количеству продаж машины немецкого бренда Volkswagen. Их приобрели 15,6 тыс. юридических лиц. Здесь наблюдается падение продаж на 19%. Тройку лидеров замыкает корейская KIA (15,3 тыс. ед.; — 23%).

На четвёртом и пятом местах рейтинга соответственно расположились японская Toyota (14,5 ед.; — 14%) и французский Renault (12,3 тыс. ед.; — 18%).

Напомним, в сентябре текущего года российские юрлица чаще всего покупали Volkswagen Polo — 1566 единиц. Это на 15% меньше, чем было продано в стране в прошлом году.

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