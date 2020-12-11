Нур-Султан, , 08:28 — REGNUM Лимит на финансирование казахстанских банков в рамках программы льготно кредитования бизнеса увеличен на 28%, до 770 млрд тенге ($1,83). Это следует из совместного приказа Национального банка Казахстана и агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Документ заменяет аналогичный приказ, принятый 17 июня 2020 года. Предел финансирования для Народного банка увеличен на 27,4%, до 229,3 млрд тенге ($544 млн), для «Сбербанка» — на 39%, до 131,3 млрд тенге ($312 млн), для Bank RBK — на 46,5%, до 67,4 млрд тенге ($160 млн).

Самое существенное увеличение лимита предоставлено «Альфа-банку» — на 73%, до 39,8 млрд тенге ($94,5 млн).

Напомним, осенью 2020 года казахстанским банком дополнительно выделено 200 млрд тенге ($475 млн) для реализации программы поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.