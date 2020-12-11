Москва, , 08:14 — REGNUM Торги по нефти 10 декабря завершились ростом. Баррель Brent подорожал на 2,75%, до $50,37. Цена на американской сессии повышалась до уровня $51, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Покупатели смогли пройти психологический уровень $50 за баррель. Успех был достигнут за счет технических факторов, который поддерживался внешним фоном.

Инвесторы ожидают быстрого восстановления спроса на энергоресурсы после начала массовой вакцинации от COVID-19. Дополнительную поддержку покупателям оказывало общее ослабление американского доллара на рынке Форекс, а также подготовка программы помощи в США.

Сегодня, 11 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $50,30 за баррель. У покупателей на горизонте появились новые уровни. Если в ближайшие дни сохранится негативная динамика по доллару, то цена двинется к отметке $52.

На данный момент покупателям ничего не угрожает. Время и внешний фон на их стороне. Чтобы ралли отменить, продавцам необходимо понизить курс ниже $49 за баррель.

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