Тольятти, Самарская область, , 07:37 — REGNUM Управление капитального строительства Самарской области объявило многомиллионный тендер на реконструкцию набережной Автозаводского района Тольятти. Итоги электронного аукциона подведут 18 декабря 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Набережная Автозаводского Района. Тольятти (сс)Dgeise

Максимальная цена контракта — 855 135 570,71 рубля. По контракту предполагается аванс в 30%. Источником финансирования проекта выступает бюджет Самарской области. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения планируется не позднее 1 февраля 2021 года, а подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства — 20 декабря 2021 года.

Площадь застройки — 1316,8 кв. м. В документации уточняется, что в рамках реконструкции набережной предусматривается строительство парковой дороги протяжённостью 1105,5 м. Помимо этого, на входе на территорию набережной будут установлены таблички и мнемосхемы для ориентации людей с ограничением по зрению с дублированием шрифтом Брайля, а через каждые 150 метров проектом предусматриваются места отдыха.

Напомним, в начале декабря 2020 года самарский губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что реконструкцию набережной в Автозаводском районе Тольятти начнут в 2021 году. На важные объекты региона из федеральной казны будет выделено 2 млрд рублей. В эту стоимость вошла и реконструкция набережной.