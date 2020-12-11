Барнаул, , 07:20 — REGNUM После того как глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин раскритиковал чиновников Алтайского края за работу по обеспечению жильем жетей-сирот, проблема наконец-то начал сдвигаться с мёртвой точки. Правда, не совсем так, как было бы лучше для сирот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов.

По его словам речь идет о законопроекте, внесенном на рассмотрение парламента губернатором Виктором Томенко. Инициатива предусматривает возможность получения сиротами не самого жилья, а сертификата на его приобретения.

«Подобная практика давно существует в других регионах, где она показала свою состоятельность, но почему то краевые власти до последнего отказывались её вводить у нас (пока Следственный комитет РФ настоятельно не порекомендовал это сделать￼￼). В то же время есть ряд важных моментов, а также вопросов, на которые законопроект пока не даёт ответа», — считает Александр Молотов.

Первое, на что обращает внимание парламентарий, это достаточно узкий круг сирот, которые смогут поручить данные сертификаты:

«Согласно законопроекту, право на жилищный сертификат получат лишь те сироты, которые имеют на руках вступившее в законную силу решение о предоставлении им жилого помещения￼. Таких в настоящее время в крае насчитывается более 1000 человек, в то время как всего в очереди на получение жилья стоит более 6000 человек, а это значит что для бОльшей их части с принятием законопроекта ничего к лучшему не изменится».

Также, по словам Александра Молотова, законопроект не устанавливает сумму денежной выплаты из бюджета по жилищному сертификату.

«А это очень важно (на практике нельзя допустить ситуацию, когда выданных средств сироте не хватит на приобретение достойного жилья)», — поясняет депутат. По его словам, в данном законопроекте есть и другие нюансы, которые требуют внимательного рассмотрения.

«Мы будем добиваться выделения в краевом бюджете дополнительных средств для того, чтобы наболевшая проблема обеспечения в крае жильём детей-сирот наконец-то была решена», — подчеркну глава фракции эсеров в алтайском парламенте.

Как уже сообщало ИА REGNUM, распоряжение о выделении регионам России дополнительно около 2,3 млрд рублей на обеспечение жильём детей-сирот премьер-министр Михаил Мишустин. Позднее, в ходе видеоконференции, состоявшейся в ноябре 2020 года, глава СКР Александр Бастрыкин упрекнул чиновников Алтайского края в неэффективном использовании этих средств и поручил подчинённым проконтролировать, как в регионах ними распоряжаются.

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