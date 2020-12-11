Челябинск, , 06:52 — REGNUM В Южно-Уральском государственном университете 10 декабря был представлен научно-исследовательский проект вуза по созданию безопасной и комфортной современной системы общественного транспорта на период до 2030 года. Её основными задачами спикеры назвали увеличение скорости передвижения по городу, а также по Сосновскому муниципальному району и Копейску, а также удобство, сообщает пресс-служба вуза.

Одним из спикеров стал глава миндортранса региона Алексей Нечаев. Он рассказал журналистам о том, что госконтракт на создание транспортной стратегии челябинской агломерации был заключён в 2020 году. И ЮУрГУ, который является участником Проекта «5−100», проделал колоссальную работу. Всего учёные разработали четыре базовых документа. Их планируется принять к концу 2020 года.

Ректор вуза Александр Шестаков отмечает, что впервые на Южном Урале была проделана масштабная и системная работа, которая касается транспорта. «Мы консолидировали научный потенциал, который есть на автотранспортном факультете университета, а также привлекли лучших специалистов России к работе над проектом», — сказал руководитель.

Он также отметил, что работа уже близится к завершению. Однако модель живая, и уже несколько дней её обсуждают, внося всё новые и новые предложения. Шестаков поблагодарил специалистов и всех жителей Челябинска и пообещал, что всё будет учтено.

«Все будет учтено, и я уверен, что это позволит нам прийти к новой транспортной системе, которая будет существенно лучше той, что есть сейчас», — сказал ректор.

По его словам, проект ЮУрГУ сделает транспортную сеть Челябинска более оптимальной. Проделанная вузом работа даст возможность встроиться в нацпроекты по развитию транспорта и привлечь средства из федерального и регионального бюджетов.