Москва, , 06:50 — REGNUM Общее количество дел о взыскании задолженности по кредитам физических лиц в России по итогам десяти месяцев 2020 года составило 11,7 млн, что на 2,1 млн больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) РФ.

За указанный период российскими приставами было взыскано 111,3 млрд рублей. Больше всего неплательщиков проживает в Башкирии, Краснодарском и Красноярском краях, а также Свердловской и Челябинской областях.

Несмотря на то, что ФССП не ведет учет сведений об имуществе, которое передавалось в счет погашения задолженности, в ведомстве отметили, что наиболее часто приставы арестовывают транспортные средства и недвижимость нарушителей.

Как передавало ИА REGNUM, 9 декабря Бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщило, что за 10 месяцев 2020 года в России выдали 9,9 млн потребительских кредитов — на 28,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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