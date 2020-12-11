Чита, , 06:44 — REGNUM До конца декабря 2020 года будет подписано акционерное соглашение о создании новой Единой дальневосточной авиакомпании. Её цель — обеспечение транспортной доступности регионов Дальнего Востока, развитие местного и межрегионального авиасообщения. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, такое решение принято на заседании Совета Дальневосточного федерального округа, прошедшем накануне, 10 декабря, во Владивостоке под руководством сибирского полпреда Юрия Трутнева.

«Такое решение позволит создать единую маршрутную сеть, охватывающую более 500 населенных пунктов, повысить качество обслуживания пассажиров за счет обновления парка воздушных судов, сформировать единую ремонтную, обеспечивающую и обслуживающую инфраструктуру, а также центры подготовки летного состава», — пояснил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Известно, что предприятие создается на базе авиакомпании «Аврора», которая войдет в альянс с региональными авиаперевозчиками. Определена маршрутная сеть, разработана финансовая модель организации авиаперевозок в труднодоступные населенные пункты ДФО, разработан механизм объединения авиакомпаний на договорной основе.

В рамках выполнения поручения главы государства по созданию дальневосточной авиакомпании подготовлен перечень удаленных и труднодоступных населенных пунктов (всего их 410), на базе которого сформирована маршрутная сеть из 535 социально значимых маршрутов (435 местных и 100 региональных).

Маршрутная сетка в отношении каждого субъекта утверждена губернатором. Ожидаемый пассажиропоток составит порядка 2 миллионов человек в год, при этом на местных маршрутах не менее 283 тысяч человек, на региональных и межрегиональных — не менее 1,7 миллиона человек.

Определена примерная потребность во флоте. Для местных перевозок планируется задействовать 186 воздушных судов, из которых 53 машины российского производства будут приобретены до 2025 года. Минпромторгом России представлены сроки начала серийных поставок соответствующих типов судов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее тему создания единой авиакомпании ДФО обсудили на медиашколе «Дальневосточный репортёр». Что касается Забайкальского края, то сейчас авиасообщение с регионами ДФО осуществляется по направлениям в Хабаровск, Улан-Удэ, Благовещенск и Якутск.