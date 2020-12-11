Тюмень, , 06:36 — REGNUM Тюменские предприниматели, которые продают нелицензионные товары с изображением героев южнокорейского мультфильма «Робокар Поли» в 2020 году штрафованы на более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает «Вслух.ру».

За нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства более всего заплатил предприниматель Дмитрий Б., которого оштрафовали на 570 тысяч рублей.

Бренд «Робокар Поли» ведёт борьбу с нелегальным товаром во всей России, отмечает пресс-служба офиса ROI VISUAL по России и СНГ. За год мониторинга в 70 регионах России было выявлено 5200 нарушений, в суды разных субъектов РФ были поданы иски по 2000 юридическим лицам.

Правообладатель бренда «Робокар Поли» утверждает, что старается уладить споры с нарушителями в досудебном порядке, убеждая их приобретать продукцию у своих официальных партнёров. Это сокращает численность контрафактного товара и расширяет представленность лицензии на рынке.