Якутск, , 06:40 — REGNUM С января по ноябрь АЛРОСА продала алмазно-бриллиантовой продукции на $2,280 млрд, в том числе алмазного сырья — на $2,182 млрд, бриллиантов — на $98,4 млн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

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По словам замгенерального директора АЛРОСА Евгения Агуреева, высокий спрос связан с постепенным приведением запасов в гранильном секторе к нормальным уровням на фоне сезонного оживления спроса на ювелирные украшения с бриллиантами в США и Китае. Предпраздничные продажи к Рождеству и Новому году традиционно оказывают поддержку рынку в конце года.

Как сообщало ИА REGNUM, в распоряжение больниц Якутии 1 декабря от алмазодобывающей компании АЛРОСА поступили шесть комфортабельных автомобилей.