Петропавловск-Камчатский, , 05:48 — REGNUM Фонд развития Дальнего Востока предоставит льготный кредит в сумме 5 млрд рублей для строительства нового международного аэропорта на Камчатке. Об этом стало известно на заседании президиума правительственной комиссии по Дальнему Востоку под председательством полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в корпорации развития Камчатского края.

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В новом аэровокзальном комплексе предусмотрены пассажирский терминал с четырьмя телескопическими трапами, гостиница на 120 мест, бизнес-зона. Инвестиции в реализацию проекта составят 14,6 млрд рублей.

Отдельно за счёт федеральных средств планируется реконструкция перона и стоянки авиатехники. Также за счёт бюджета построят дорожно-транспортную развязку к новому аэропорту.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев и замруководителя Росавиации Дмитрий Ядров 7 декабря обсудили вопросы развития авиационной отрасли региона и модернизации аэропортов. По словам Николаева, в 2020 году в Якутии продолжаются работы по строительству и реконструкции взлётно-посадочных полос аэропортовых комплексов Нерюнгри, Олёкминска, Жиганска.