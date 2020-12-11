Москва, , 05:24 — REGNUM Предполагаемая средняя стоимость жилья в России в 2021 году составит 49 173 рубля за квадрантный метр. Такой прогноз приводит Минстрой РФ, сообщает газета «Известия».

При этом указанный показатель должен вырасти по сравнению с вторым полугодием 2020 года на 539 рублей. В документе, представленном ведомством, также приводится расчет цен на жилье в каждом отдельном российском регионе.

Наибольший рост — на 8−9,5 тыс. рублей за квадратный метр — ожидается Москве и ряде регионов Дальнего Востока (Амурская и Сахалинская области, а также Приморский и Хабаровский края).

В большинстве субъектов РФ стоимость квадратного метра должна возрасти на 2−3 тыс. рублей. При этом предполагается, что повышение цен на жилье не затронет 34 российских региона, а в Бурятии стоимость снизится — с 78,18 до 61,26 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября экономист Василий Колташов заявил, что повышение стоимости недвижимости в РФ сильно связано не только с увеличением доступности ипотечных кредитов, но и с ростом панических настроений в обществе.

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