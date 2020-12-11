Москва, , 03:43 — REGNUM Пандемия коронавируса нового типа провоцирует усиление экономических шоков и кризиса, заявил заместитель директора департамента исследований Международного валютного фонда (МВД) Антонио Спилимберго в ходе онлайн-конференции Центробанка РФ «(Пост)Коронавирусная экономика и вызовы для политики центрального банка», видеозапись которого доступна на Youtube-канале Банка России.

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По его словам, такая ситуация характерна прежде всего для многих странах с развивающейся экономикой, где кризисные процессы начались еще до пандемии. Спилимберго считает, что подобные тенденции можно переломить с помощью реформ.

При этом, представитель МВФ отметил, что текущая обстановка ускоряет и положительные явления, в том числе развитие онлайн-торговли и электронных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что потери мирового ВВП из-за кризиса, вызванного пандемией, могут достигнуть около $28 трлн в течение следующих пяти лет.

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