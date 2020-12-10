Москва, , 21:50 — REGNUM Курс доллара на вечерних торгах 10 декабря опустился ниже отметки в 73 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль и доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

По состоянию на 19:08 мск доллар опускался до 72,96 рубля, что является самым низким значением с 18 августа 2020 года.

Позднее американская валюта частично отыграла падение и на текущий момент торгуется на уровне 73,04 рубля, что на 82 копейки ниже, чем на закрытии предыдущей торговой сессии.

Тем временем евро подешевел на 66 копеек — до 88,58 рубля. Ранее в ходе торгов его курс опускался до 88,44 рубля.

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