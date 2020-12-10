Иерусалим, 10 декабря 2020, 21:38 — REGNUM Израильская авиакомпания El Al заявила, что рассматривает возможность прямых рейсов между Израилем и Марокко после восстановления дипотношений между странами.
Согласно заявлению авиакомпании, рейсы «будут очень популярны среди израильских клиентов», и авиакомпания готова установить авиасообщение как только это станет возможным.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря президент США Дональд Трамп объявил о восстановлении дипломатических отношений между Марокко и Израилем.
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