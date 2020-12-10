Москва, , 21:54 — REGNUM Бюджет Москвы на 2021 год и плановый период принят во втором чтении и в целом. Соответствующее решение было принято 10 декабря на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Здание Мосгордумы A.Savin

Этому решению предшествовало двухдневное заседание Мосгордумы. Ко второму чтению в документ внесли 205 поправок. Рассмотреть их все на заседании Мосгордумы 9 декабря не удалось, поэтому данная работа была продолжена на внеочередном заседании законодательного собрания столицы 10 декабря, во время которого бюджет столицы был принят во втором чтении и в целом.

Отметим, что в доходной части бюджета на 2021 год заложено 2 трлн 642,7 млрд рублей, на 2022 год — 2 трлн 895 млрд рублей, на 2023 год — 3 трлн 161,3 млрд рублей. Расходная часть принята в размере 3 трлн 152,8 млрд рублей в 2021 году. На 2022 год расходы установлены на уровне 3 трлн 235,6 млрд рублей, на 2023 год — 3 трлн 344,7 млрд рублей. Что касается дефицита бюджета, то в 2021 году он установлен на уровне 510 млрд рублей, в 2022 году — 340,6 млрд рублей и 183,4 млрд рублей в 2023 году.

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