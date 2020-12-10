Париж, , 21:40 — REGNUM Победа сторонников Brexit на референдуме в Великобритании в июне 2016 года привела к переносу на территорию Франции 3 517 рабочих мест в финансовом секторе. Об этом свидетельствует доклад французской организации Paris Europlace.

Как сообщает Reuters, доклад, опубликованный в четверг, 10 декабря, свидетельствует о том, что вывод рабочих мест был связан либо с переездом компании во Францию, либо с переносом инвестиционных проектов в эту страну после объявления результатов референдума.

Среди тех, кто перенес большое количество рабочих мест из Великобритании во Францию, — американский банк JPMorgan, японский банк Nomura и французские банки BNP Paribas и Société Générale, которые ранее проводили крупные финансовые операции в Лондоне.

Напомним, 7 декабря финансовый конгломерат Société Générale объявил о частичном слиянии с банковской сетью Crédit du Nord, в результате чего образуется новая структура, которая будет обслуживать около 10 миллионов клиентов.

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