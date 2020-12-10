Москва, , 21:15 — REGNUM Для борьбы с бедностью в России, среди прочего, следует реформировать налоговую систему. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о недопустимости ситуации с нехваткой у населения средств на продукты.

«Владимир Владимирович правильно говорит, что ситуация, при которой работающее население не может позволить себе покупать продукты питания, недопустима. Более того, она немыслима в XXI веке в стране, имеющей глобальные экономические и геополитические интересы», — сказал Манкевич.

По его словам, в таких ситуациях появляются соблазны по введению государственного регулирования цен или талонов на еду, но такие меры поддержки, скорее, неэффективны. При этом талоны для особо нуждающихся могут быть временной мерой, но системный подход должен быть иным.

Глава РАСПП отметил, что в мире существует множество программ, направленных на борьбу с бедностью. Как правило их объединяют следующие пункты: рост расходов на образование и рост доступности образования, снижение налогов на наименее обеспеченные слои населения, стимулирование самозанятости и малого предпринимательства, стимулирование инновационного развития экономики, привлечение инвестиций и создание рабочих мест.

«Что же мы видим сейчас? Расходы на образование относительно снижаются, количество платных рабочих мест растет, налоги и акцизы растут, доля малого бизнеса в ВВП снижается, промышленные фонды устаревают и нуждаются в модернизации, рост рабочих мест замедляется. Вопрос решения проблемы бедности требует политической воли, пока борьба с бедностью в России напоминает статистическую эквилибристику: Росстат жонглирует статистическими показателями и на бумаге добивается изменения отдельных показателей при отсутствии реальных изменений. Это другая проблема. Вместе с тем мы должны помнить, что коллапс Российской Империи совпал с датой, когда в Петрограде кончился хлеб, а распад СССР — на пустые полки в советских магазинах. Так бедность превращается из проблемы экономической в проблему политическую», — заявил Манкевич.

Как считает глава РАСПП, реальное решение проблемы бедности должно включать в себя обнуление НДФЛ для наименее обеспеченной категории граждан. Налоговая система в России, по мнению Манкевича, является регрессивной.

«Те, кто работают за «еду и бензин», платят больше всех налогов: за счет НДФЛ, НДС на ту же самую еду, акцизов на сигареты, алкоголь, бензин. Кроме того, система пенсионного страхования также регрессивна: те, у кого доходы выше, платят меньший процент. Вероятно, это решение тоже было принято не просто так: собирать налоги проще с бедных, чем с богатых», — подчеркнул экономист.

В целом, решение проблемы бедности может быть двояким: перераспределить часть доходов от богатых к бедным или поднять средний уровень богатства общества, чтобы сегодняшние бедные стали в нем средним классом. Однако и тот, и другой путь требует волевых решений и упорной работы, считает глава РАСПП.

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