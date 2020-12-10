Бразилиа, , 21:02 — REGNUM Финансист Джозеф Сафра, самый богатый банкир в мире, умер в Бразилии в возрасте 82 лет, 10 декабря сообщает Banco Safra.

Джозеф Сафра Danor Shtruzman

Сафра, гражданин Бразилии ливанского происхождения, управлял одной из крупнейших в мире финансовых империй.

По оценке Forbes, Сафра имел состояние в $19,9 млрд. Кроме банковского бизнеса, Сафра имел активы в торговле и девелопменте в Бразилии, Швейцарии, Великобритании и других странах мира.

Семья Сафры занималась банковским делом не менее пяти поколений, а его предки вели торговлю в Османской империи между сирийским Алеппо, египетской Александрией и турецким Стамбулом.

Брат Сафры, Эдмонд Сафра, также крупный банкир, погиб в 1999 году после поджога его пентхауса в Монте-Карло. Наследниками Джозефа Сафры являются супруга Виктория и четверо детей, которые тоже участвуют в бизнесе.

Читайте также: Браудер. Покажи мне твоих друзей — и я узнаю твою судьбу