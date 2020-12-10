Москва, , 21:17 — REGNUM В России для самозанятых следует ввести минимальный, необлагаемый налогом, доход. Об этом 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Василий Колташов.

Комментируя новость о том, что Счетная палата РФ предложила ввести дополнительные стимулы для неформальных предпринимателей, которые пользуются введённым в России налоговым режимом для самозанятых, экономист указал, что государству следует облегчить налоговую нагрузку на этих представителей предпринимательского сообщества.

«Гораздо лучше было, если бы система была более ориентирована на защиту низких доходов. Чтобы у нас существовал необлагаемый налогами минимум доходов, хотя бы в 50 тысяч рублей», — отметил Колташов.

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