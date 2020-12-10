Улан-Батор, , 20:27 — REGNUM В первые одиннадцать месяцев текущего года общий объем железнодорожных перевозок в Монголии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более, чем на 7%, что в абсолютных цифрах составляет 27,5 млн тонн. Об этом 10 декабря сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные, обнародованные Национальным статистическим комитетом Монголии.

Отмечается, что на эту динамику непосредственное влияние оказал рост объема экспортных перевозок, который увеличился на 1,3 млн тонн. Другой важной статьей прироста грузооборота явилось существенное увеличение транзита. Одновременно в республике отмечается уменьшение удельного веса перевозок воздушным транспортом, объем которых к прошлому году сократился почти на 58%.