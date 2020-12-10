Йошкар-Ола, , 20:25 — REGNUM Депутаты Госсобрания Марий Эл на очередной сессии приняли закон о республиканском бюджете на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. В заседании принял участие глава региона Александр Евстифеев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Евстифеев отметил, что формирование проекта бюджета происходило в непростых экономических условиях, которые создала пандемия коронавирусной инфекции. Бюджет при этом традиционно имеет социальную направленность на социальную сферу будет направлено 62,7% расходов.

«Несмотря на это, сформированный бюджет учитывает практически все ранее запланированные, а также новые приоритеты в расходных обязательствах», — подчеркнул глава Марий Эл.

На реализацию национальных проектов будет направлено 7,9 млрд рублей. Евстифеев заметил, что такого не было никогда.

Бюджет принят со следующими параметрами: доходы ожидаются в размере 40,096 млрд рублей, расходы — 39,976 млрд рублей. Планируемый дефицит бюджета составит 120 млн рублей или 2,9% от расходной части.

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Напомним, бюджет на 2020 год был принят бездефицитным, доходы и расходы ожидались в размере 35,4 млрд рублей.

Бюджет Марий Эл на 2019 год был утвержден с профицитом 974 млн рублей, или 3,1% от доходной части. Доходы планировались в размере 30,6 млрд рублей, расходы — 29,6 млрд рублей.