Ростов-на-Дону, 10 декабря 2020, 20:03 — REGNUM В Ростовской области студенты-медики, помогающие врачам вести борьбу с коронавирусом, получат ковидные выплаты. На эти цели из региональной казны выделено более 17 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.
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До конца года студенты получат по 7 тыс. рублей. Это ребята, которые заменили на рабочих местах в медучреждениях врачей и специалистов, перешедших на работу в ковидные госпитали.
Средства перечислят студентам семи донских медколледжей.