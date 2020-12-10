Москва, , 21:19 — REGNUM Для борьбы с бедностью в России следует ввести систему почасовой оплаты труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Василий Колташов.

Комментируя заявления президента России Владимира Путина о том, что ситуация, при которой у граждан России не будет хватать денег на продукты, является недопустимой, экономист подчеркнул, что корень решения этой проблемы лежит в повышении реально располагаемых доходов населения. А одним из инструментов для реализации этой цели является введение почасовой оплаты труда.

«В 2020 году российская экономика пережила немало стрессовых ситуаций, и среди них две девальвации рубля, которые сильно ударили по доходам населения. К тому же выяснилось, что бедность в регионах невероятно велика. Пандемия выявила, что низкой является зарплата медиков, не говоря уже про работников школ, детских садов. Поэтому очевидно, что необходимо начинать с введения почасовой ставки оплаты труда. Сколько бы она ни составила, она должна давать тот самый минимум в пересчете на 40 часов в неделю, чтобы человек мог получать всё необходимое — оплачивать счета ЖКХ, нормально питаться, не быть раздетым и иметь возможность содержать семью», — рассказал Колташов.

Также экономист призвал прекратить практику повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги.

«Это приведет к тому, что спрос населения сконцентрируется на самых простых продуктах питания, и стоимость этих продуктов будет расти еще сильнее», — заявил Колташов.

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