Москва, , 19:50 — REGNUM Результаты деятельности по стимулированию самозанятых оформлять свою деятельность официально появятся не раньше, чем через несколько лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Сергей Хестанов.

Комментируя новость о том, что Счетная палата РФ предложила ввести дополнительные стимулы для неформальных предпринимателей, которые пользуются введённым в России налоговым режимом для самозанятых, экономист указал, что подобные меры не принесут быстрого эффекта.

«Любую инициативу в этой сфере можно приветствовать, но плоды ее будут не скоро и результаты ее сложно прогнозировать. Должно пройти минимум несколько лет, прежде чем станет понятно, насколько эта инициатива принесет реальную пользу. У нас доля серого рынка была очень велика. По разным оценкам, доля серого рынка труда доходит до 40%. Это выше, чем в большинстве других стран. Понятно, что с этим что-то нужно делать. Но понятно, что делать будет не легко и не просто», — сказал Хестанов.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист назвал способ быстро снизить цены на продукты питания

Читайте развитие сюжета: Назван способ борьбы с бедностью в России