Москва, , 19:32 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за период с 30 ноября по 7 декабря выросла на две копейки и достигла 45,85 рубля. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Бензоколонка. Павел Редин © ИА Красная Весна

Напомним, что в предыдущие три недели цены на бензин не менялись в среднем по стране.

При этом дизельное топливо продолжает дорожать. За отчётную неделю цена на него выросла ещё на шесть копеек — до 48,60 рубля.

Согласно данным Росстата, по состоянию на 7 декабря средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составляла 43,23 рубля, марки Аи-95 — 46,97 рубля, марки Аи-98 — 53,40 рубля.

Рост цен на бензин в течение недели наблюдался в 11 центрах субъектов Федерации. Наиболее всего он подорожал в Петропавловске-Камчатском — на 1,9%. Снижение цен отмечено в восьми региональных центрах, в том числе в Кызыле и Севастополе — на 0,5%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.