Бишкек, , 19:14 — REGNUM В январе — октябре 2020 года внешнеторговый товарооборот Киргизии сложился на уровне $4,7 млрд (344,5 млрд рублей), что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года меньше на 18,1%, или на $1,04 млрд (76,2 млрд рублей). Об этом сообщили в национальном статистическом комитете.

При этом импортные поступления уменьшились сразу на 26,9%, а экспортные поставки увеличились только на 4,7%.

Объем взаимной торговли республики с другими участниками Евразийского экономического союза за десять месяцев текущего года составил около $2 млрд (146,6 млрд рублей) и по сравнению с прошлогодним показателем сократился на 13,7%.

При этом экспорт киргизской продукции снизился на 12,8%, а импорт российских, казахских, белорусских и армянских товаров — на 13,9%.

Наибольшая доля взаимной торговли Киргизии с государствами — членами ЕАЭС по-прежнему приходится на Россию — 64,1% от общего объема и на Казахстан — 33,9%.

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