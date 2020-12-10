Тюмень, , 19:05 — REGNUM В Тюменской области за 10 месяцев 2020 года объём выдачи потребительских и автокредитов снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 133 млрд рублей. Об этом сообщает отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка РФ.

Кредит Дарья Антонова © ИА REGNUM

На Ямале за те же десять месяцев объём вновь выданных потребительских и автокредитов вырос на 9% и составил 67 млрд рублей. В Югре наблюдается рост в 3%, и взято кредитов на 170 млрд рублей.

Совокупная задолженность жителей Тюменской области, Югры и Ямала по потребительским и автокредитам увеличилась с начала года на 9% и на 1 ноября 2020 года превысила 445 млрд рублей. Отмечается, что за аналогичный период 2019 года темп прироста по данным кредитам составил 18%.