Тюмень, , 18:18 — REGNUM В Тюменской области перед новогодними праздниками в Тобольске и Ялуторовске в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» почти 300 семей переселятся из аварийного жилья в новые квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительства региона.

В Тобольске в новом 16-этажный дом по ул. Радищева, 21 новоселье отметят 279 семей, ранее проживавших в «аварийках». В Ялуторовске — в четырёхэтажном доме по ул. Тюменской, 181 новосёлами станут 15 семей.

До конца 2020 года планируется расселить еще 5,2 тыс. кв. м, или 400 тюменцев.

Отмечается, что согласно федеральному проекту в 2019—2020 годах необходимо было расселить 22,72 тыс. кв. м аварийного жилья, или 1,25 тыс. человек. Фактически расселено 47,78 тыс. кв. м, или 2 870 граждан. И в дальнейшем в регионе планируется выполнить показатели нацпроекта по переселению из аварийного жилья с опережением на один год и восемь месяцев.

В 2021 году в Тюменской области запланировано расселить 35,3 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, или 2 220 человек.