Село Ворсино, Калужская область, 10 декабря 2020, 18:22 — REGNUM 10 декабря в режиме видеоконференции состоялась церемония запуска на территории Калужской области производства препарата компании «АстраЗенека» для терапии хронической сердечной недостаточности и сахарного диабета 2 типа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
В ходе видеоконференции её участники отмечали значимость инновационного лекарственного препарата в лечении кардиологических и эндокринных заболеваний. В период пандемии коронавирусной инфекции хроническая сердечная недостаточность и диабет являются отягчающими факторами, способствующими неблагоприятному течению болезни. Поэтому выпуск препарата для их терапии в настоящее время становится особенно значимым. Запуск производства на предприятии компании в калужском Ворсино позволяет производить новый препарат в количестве, необходимом для обеспечения потребности пациентов в Российской Федерации.
Говоря о перспективах, калужский губернатор подчеркнул, что в регионе намерены наращивать число участников фармацевтического кластера:
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