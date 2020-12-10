Москва, , 23:30 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Кремль не отвечает за решение вопроса о запрете на ввоз овощей и фруктов из Азербайджана и Армении, вызвало реакцию в сети. Граждане выразили свою точку зрения 10 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Думаю, дело не в Азербайджане и Армении, всё дело в российских гражданах и их отношении к правительству. Это неприятная мелочь к новогоднему столу под видом заботы о здоровье наших граждан. Народ, похоже, не очень и удивлён частым ростом цен на практически все продукты, которое зависит в основном от неумелых действий наших министров капиталистов», — написал пользователь под псевдонимом «Простой парень».

Многие комментаторы отметили, что раз решение ввести эмбарго на овощи и фрукты из Армении и Азербайджана не является политическим решением, то становится непонятным, зачем нужно это эмбарго. Люди опасаются, что данное решение приведёт к росту цен на данный вид продуктов.

«То есть получается, что запрет на ввоз азербайджанских томатов никак не связан с войной в Карабахе и слишком независимой от Кремля политикой Баку? Верим, конечно, в заботу о здоровье населения! Только с уменьшением предложения на рынке увеличиться цена», — считает Владимир Х.

Некоторые пользователи заявили, что относятся негативно к позиции Кремля, согласно которой руководство России самоустраняется от подобных решений. Люди уверены, что таким образом, руководство страны создаёт эффект обезличивания власти, перекладывая такие важные решения на всевозможные ведомства.

«Если судить по высказываниям Пескова, то получается, что Кремль никогда не имеет отношения к событиям, происходящим в России. В данном случае, решение о запрете экспорта овощей и фруктов из Турции и Азербайджана в Россию приняло лично и самостоятельно руководство Россельхознадзора. Теперь граждане России знают, что плодо-овощная продукция на российском рынке присутствует только благодаря всемогущему Россельхознадзору», — написал Александр А.

Тем не менее, часть людей пришла к выводу, что эмбарго является полезным для российской экономики. Они отметили, что тем самым создаётся благоприятная атмосфера на внутреннем рынке для отечественных производителей.

«Нам необходимо переходить к полному самобеспечению. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Нужно дать возможность своим фермерам дать рынку свои продукты. Иначе, что толку от увеличения площадей тех же теплиц, если тянем из-за рубежа», — пишет Olek S.

Напомним, 10 декабря пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль не отвечает за решение вопроса о запрете на ввоз овощей и фруктов из Азербайджана и Армении.