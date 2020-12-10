Москва, , 18:24 — REGNUM Попытка регулирования цен на продукты питания в России может привести к появлению дефицита, по аналогии с поздним периодом СССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Сергей Хестанов.

Комментируя заявления президента России Владимир Путин о том, что ситуация, при которой у граждан России не будет хватать денег на продукты, является недопустимой, экономист отметил, что исправить это положение вещей моментально практически невозможно.

«Доступность продуктов определяется соотношением стоимости продуктовой корзины и уровнем доходов граждан. Поэтому чисто теоретически можно принять меры по увеличению пенсий зарплат бюджетников. С учетом того, что в России размер огосударствления экономики составляет около 70%, в этих условиях повышение пенсий и зарплат бюджетников повышает доходы граждан», — сказал Хестанов.

В то же время имеющейся опыт показывает, что стоит только значимо поднять зарплаты и пенсии, как вслед за этим повышаются и цены. В итоге соотношение уровня роста зарплат и цен, как правило, выравнивается.

«Поэтому простым способом это не отрегулировать. Если попытаться регулировать цены, то это может привести, как в СССР, к дефициту. Поэтому легких способов, чтобы раз, и получить эффект, их в природе не существует. Нужно заниматься повышением уровня жизни населения. И делается это за счет того, что развивается экономика, благосостояние растет. Чем выше соотношение ВВП на душу населения, тем меньше доля расходов на продовольствие на душу населения», — заявил Хестанов.

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