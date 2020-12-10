Бишкек, , 17:56 — REGNUM Объем валового внутреннего продукта Киргизии в январе — ноябре 2020 года сложился на уровне 511 млрд сомов (444,3 млрд рублей) и уменьшился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

Без учета предприятий по разработке крупнейшего киргизского месторождения золота «Кумтор» объем ВВП составил около 453 млрд сомов (393,9 млрд рублей), снизившись на 8,6%.

Объем производства промышленной продукции упал на 5,5% — до 290 млрд сомов (252,1 млрд рублей).

Сильнее всего сократилось производство нефтепродуктов — на 56,8%, текстиля, одежды, обуви и кожаных изделий — на 20,6%, а также резиновых и пластмассовых изделий — на 8,4%.

Отрицательные тенденции наблюдались также в сфере строительства, где снижение объемов составило около 16% и в сфере оптовой и розничной торговли — 15,6%.

В то же время в сельском хозяйстве, напротив, отмечался рост объемов на 0,9%.

Потребительские цены в целом по республике выросли на 7,2% по сравнению с декабрем 2019 года.

При этом стоимость продовольствия и безалкогольных напитков увеличилась на 13,2%, алкогольных напитков и табачных изделий — на 6,2%, тарифов на услуги населению — на 2,2%, непродовольственных товаров — на 1,2%.