Обнинск, Калужская область, 10 декабря 2020, 18:00 — REGNUM Создание инновационного научно-технологического центра стало основной темой встречи в Обнинске директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва с губернатором Владиславом Шапшой, сообщили 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
В рамках рабочей поездки в регион Алексей Лихачёв посетил Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского в Обнинске, где обсудил с Владиславом Шапшой перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере развития ядерных технологий, медицины и подготовки кадров.
По мнению калужского губернатора, поддержка ключевого партнёра — «Росатома» — имеет особое значение. Алексей Лихачёв сказал о том, что Обнинск и ФЭИ им. А.И. Лейпунского являются своеобразной Меккой не только российских, но и всех атомщиков. Говоря о дальнейшем развитии института, он отметил, что эти процессы определяют поставленные задачи. В их числе — реализация отраслевой программы исследований и национального проекта «Развитие атомных технологий», развитие ядерной медицины и, конечно, подготовка кадров для отрасли, начиная со школ.
В продолжение темы создания инновационного научно-технологического центра Алексей Лихачёв заявил:
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