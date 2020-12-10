Кальяри, Италия, , 17:36 — REGNUM По итогам первых девяти месяцев 2020 года объем экспорта итальянских товаров снизился на 12,5% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в четверг, 10 декабря, в национальной службе статистики Istat.

Заметнее всего снижение было в южных регионах страны — на Сардинии (39,9%), Сицилии (21,4%), Базиликате (21,3%).

Показатели третьего квартала были значительно лучше данных второго квартала (на который пришелся период общенационального карантина), но этот промежуточный рост (на 30%) не позволил ликвидировать общее отставание, отметили статистики.