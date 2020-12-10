Москва, , 17:33 — REGNUM В первые три месяца 2021 года инфляция в РФ будет замедляться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

«Учитывая начало вакцинации после новогодних праздников, а также сезонный характер закупок продовольствия перед ними, общий спрос на продукты питания после Нового года по мере восстановления экономической активности будет более умеренным, что сдержит дальнейший рост цен, — сказал Сафонов. — Несмотря на то, что цены на отдельные продукты вырастут довольно значительно, в перспективе трех месяцев мы прогнозируем существенное замедление инфляции по продуктовой части потребительской корзины».

В связи с этим, как полагает Сафонов, проблема существенного роста цен на продовольственные позиции должна решиться сама собой.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Россия рискует столкнуться с новым витком цен спустя два-три года и вынужденным увеличением импорта.

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