Москва, , 17:32 — REGNUM Россия рискует столкнуться с новым витком цен спустя два-три года и вынужденным увеличением импорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов. Так он прокомментировал новость о том, что на заседании правительства РФ его глава Михаил Мишустин призвал отследить и исправить ситуацию с ценами и сказал, что работа в данном направлении «даёт сбой, который необходимо устранить».

«В текущей ситуации министерствам важно не делать «резких движений», чрезмерно реагируя на временные изменения конъюнктуры, — сказал Сафонов. — Погасить локальный рост цен можно повысив экспортные пошлины. Однако в результате недополученные аграриями доходы от экспорта неизбежно отразятся на их инвестициях в собственные хозяйства, а значит и на объёмы выпуска сельхозпродукции в ближайшие несколько лет. Это приведёт к недопроизводству (как в случае с сахаром) и новому витку цен спустя два-три года, а также вынужденному увеличению импорта и ещё большей зависимости от зарубежных поставщиков, их цен и валютного курса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов объяснил, что российские производители сельскохозяйственной продукции вынуждены выравнивать свои цены относительно ее экспортной стоимости, что ведет к росту внутрироссийских цен.

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