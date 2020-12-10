Москва, , 17:11 — REGNUM Российские производители сельскохозяйственной продукции вынуждены выравнивать свои цены относительно ее экспортной стоимости, что ведет к росту внутрироссийских цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

Иоахим Бейкелар. Продащица с фруктами, овощами и птицей. 1564

«Несмотря на хороший урожай в России в 2020 году, в целом в мире производство сельхозпродукции сократилось. Мировые цены на продовольствие продемонстрировали заметный рост. Учитывая, что одним из приоритетов программы развития сельского хозяйства у нас является поддержка агроэкспорта, это оказало влияние и на локальный, российский рынок. Существенные различия в ценах при экспорте и реализации на внутреннем рынке побуждают производителей к их выравниванию, в результате чего внутрироссийские цены повышаются», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу провести переговоры с производителями в связи с продолжающимся ростом цен на продовольствие.

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